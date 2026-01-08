Рейтинг@Mail.ru
В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/manturov-2066881065.html
В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров
В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров - РИА Новости, 08.01.2026
В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров
Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:14:00+03:00
2026-01-08T15:14:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
антон алиханов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046640490_0:58:2502:1465_1920x0_80_0_0_558f0105d20d2f9568a4a6a5f458f273.jpg
https://ria.ru/20260106/moduli-2066620206.html
https://ria.ru/20260106/modul-2066620749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046640490_234:0:2502:1701_1920x0_80_0_0_21f0957249b5b11080abd5890e4c6b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров

Мантуров: в РФ подготовили проект дорожной карты по национальной модели торговли

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На основе данных принципов подготовлен проект "дорожной карты" по формированию национальной модели торговли. У нас очень диверсифицированная торговая отрасль, с разными форматами, большим количеством субъектов. Поэтому, конечно, должно завершиться всестороннее обсуждение проекта ведомствами и отраслью, после чего уже рассмотрим его на площадке правительства – и тогда уже более предметно можно будет говорить о параметрах модели", - сказал Мантуров.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции
6 января, 15:08
В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли.
Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября 2025 года проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
Сотрудники ГКНПЦ им. Хруничева на демонстрации ракеты Протон-М - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров
6 января, 15:13
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала