В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На основе данных принципов подготовлен проект "дорожной карты" по формированию национальной модели торговли. У нас очень диверсифицированная торговая отрасль, с разными форматами, большим количеством субъектов. Поэтому, конечно, должно завершиться всестороннее обсуждение проекта ведомствами и отраслью, после чего уже рассмотрим его на площадке правительства – и тогда уже более предметно можно будет говорить о параметрах модели", - сказал Мантуров.
В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли.
Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября 2025 года проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.