СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Девушка из Москвы получила серьезные травмы после попытки на спор проглотить целый мандарин, пишет Девушка из Москвы получила серьезные травмы после попытки на спор проглотить целый мандарин, пишет Life.

"20-летняя девушка <…> от спора не отказалась, но как только попыталась проглотить цитрус, тут же начала задыхаться", — говорится в публикации.

По данным СМИ, инцидент произошел во время празднования Нового года. Отмечается, что друзья пытались помочь девушке, однако случайно сломали ей ребро. Тем не менее, она смогла выплюнуть фрукт.