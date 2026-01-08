https://ria.ru/20260108/mandarin-2066912486.html
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
Девушка из Москвы получила серьезные травмы после попытки на спор проглотить целый мандарин, пишет Life. РИА Новости, 08.01.2026
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
Life: девушка из Москвы получила асфиксию и перелом ребра из-за мандарина