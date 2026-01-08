Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
19:36 08.01.2026
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
Девушка из Москвы получила серьезные травмы после попытки на спор проглотить целый мандарин, пишет Life. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:36:00+03:00
2026-01-08T19:36:00+03:00
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта

Life: девушка из Москвы получила асфиксию и перелом ребра из-за мандарина

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродажа мандаринов на границе России и Абхазии в Сочи
Продажа мандаринов на границе России и Абхазии в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Продажа мандаринов на границе России и Абхазии в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Девушка из Москвы получила серьезные травмы после попытки на спор проглотить целый мандарин, пишет Life.
"20-летняя девушка <…> от спора не отказалась, но как только попыталась проглотить цитрус, тут же начала задыхаться", — говорится в публикации.
Празднование Нового года в городах России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Крымчанину грозит штраф за салют в новогоднюю ночь
Вчера, 18:36
По данным СМИ, инцидент произошел во время празднования Нового года. Отмечается, что друзья пытались помочь девушке, однако случайно сломали ей ребро. Тем не менее, она смогла выплюнуть фрукт.
Позднее пострадавшую отвезли в больницу. У нее диагностировали острую асфиксию и перелом ребра.
Мужчина наливает воду на камни в бане - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани
4 января, 02:16
 
Заголовок открываемого материала