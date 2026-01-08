Макрон отреагировал на освобождение Винатье*

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в соцсети Х освобождение Лорана Винатье*, осужденного в России и помилованного Владимиром Путиным.

« "Наш соотечественник Лоран Винатье* на свободе и вернулся во Францию . Я разделяю облегчение его семьи и близких", — написал он.

Макрон также выразил благодарность дипломатическим агентам за их усилия.

ФСБ 8 января сообщила, что Винатье* был помилован указом президента и обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина , возвращенного из Франции.

Дело Винатье*

Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил француза к трем годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Фигурант признал вину. По данным следствия, он собирал сведения в области военно-технической деятельности.

В августе 2025-го сообщалось, что в отношении Винатье* возбудили дело по статье "Шпионаж". В ФСБ уточнили, что он собирал в беседах с экспертами и госслужащими данные, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.

В декабре журналист телеканала LCI Жером Гарро задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос по поводу француза. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что созвонился с Гарро. По его словам, Парижу сделали предложение для решения ситуации с Винатье*.