Макрон отреагировал на освобождение Винатье*
18:58 08.01.2026 (обновлено: 20:21 08.01.2026)
Макрон отреагировал на освобождение Винатье*
Макрон отреагировал на освобождение Винатье*
2026-01-08T18:58:00+03:00
2026-01-08T20:21:00+03:00
франция
в мире
россия
эммануэль макрон
владимир путин
даниил касаткин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
франция, в мире, россия, эммануэль макрон, владимир путин, даниил касаткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Франция, В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Даниил Касаткин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Макрон отреагировал на освобождение Винатье*

Макрон заявил, что с облегчением воспринял возвращение Винатье во Францию

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в соцсети Х освобождение Лорана Винатье*, осужденного в России и помилованного Владимиром Путиным.
«
"Наш соотечественник Лоран Винатье* на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
28 декабря 2025, 08:00
Макрон также выразил благодарность дипломатическим агентам за их усилия.
ФСБ 8 января сообщила, что Винатье* был помилован указом президента и обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, возвращенного из Франции.

Дело Винатье*

Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил француза к трем годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Фигурант признал вину. По данным следствия, он собирал сведения в области военно-технической деятельности.
В августе 2025-го сообщалось, что в отношении Винатье* возбудили дело по статье "Шпионаж". В ФСБ уточнили, что он собирал в беседах с экспертами и госслужащими данные, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.
В декабре журналист телеканала LCI Жером Гарро задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос по поводу француза. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что созвонился с Гарро. По его словам, Парижу сделали предложение для решения ситуации с Винатье*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Возвращение в Россию баскетболиста Касаткина, обменянного на француза Винатье - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*
Вчера, 17:22
 
ФранцияВ миреРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинДаниил КасаткинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
