Макрон отреагировал на освобождение Винатье*
Макрон отреагировал на освобождение Винатье* - РИА Новости, 08.01.2026
Макрон отреагировал на освобождение Винатье*
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в соцсети Х освобождение Лорана Винатье*, осужденного в России и помилованного Владимиром Путиным.
2026-01-08T18:58:00+03:00
2026-01-08T18:58:00+03:00
2026-01-08T20:21:00+03:00
Макрон отреагировал на освобождение Винатье*
Макрон заявил, что с облегчением воспринял возвращение Винатье во Францию
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал
в соцсети Х освобождение Лорана Винатье*, осужденного в России и помилованного Владимиром Путиным.
«
"Наш соотечественник Лоран Винатье* на свободе и вернулся во Францию
. Я разделяю облегчение его семьи и близких", — написал он.
Макрон
также выразил благодарность дипломатическим агентам за их усилия.
ФСБ
8 января сообщила, что Винатье* был помилован указом президента и обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина
, возвращенного из Франции.
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил француза к трем годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Фигурант признал вину. По данным следствия, он собирал сведения в области военно-технической деятельности.
В августе 2025-го сообщалось, что в отношении Винатье* возбудили дело по статье "Шпионаж". В ФСБ уточнили, что он собирал в беседах с экспертами и госслужащими данные, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.
В декабре журналист телеканала LCI Жером Гарро задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос по поводу француза. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что созвонился с Гарро. По его словам, Парижу сделали предложение для решения ситуации с Винатье*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России