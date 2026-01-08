Рейтинг@Mail.ru
В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/maduro-2066884108.html
В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения
В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения - РИА Новости, 08.01.2026
В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения
Официальный Telegram-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведёт отсчёт дней с момента похищения его самого и супруги Силии Флорес. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:39:00+03:00
2026-01-08T15:39:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
силия флорес
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207899_0:181:2350:1503_1920x0_80_0_0_cd475925e0d62be2b7d30527e7b2eeff.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066829851.html
https://ria.ru/20260107/maduro-2066781372.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207899_0:91:2267:1791_1920x0_80_0_0_bfd41ac0f265e21433b784d7fe8606cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), силия флорес, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения

В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента похищения его и супруги

© РИА Новости / Администрация президента Венесуэлы | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Администрация президента Венесуэлы
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Официальный Telegram-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведёт отсчёт дней с момента похищения его самого и супруги Силии Флорес.
Каждый день на канале появляются фото и изображения пары, внизу которых содержится надпись: "Мы хотим их вернуть". Также они сопровождаются словами "прошел один день с момента их похищения", "прошло два дня с момента их похищения" и так далее.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Венесуэле заявили, что военные США не планировали увозить супругу Мадуро
Вчера, 05:25
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МИД Швейцарии прокомментировал захват Мадуро
7 января, 18:35
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Силия ФлоресНиколас МадуроООНУдары США по ВенесуэлеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала