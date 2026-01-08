В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения

КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Официальный Telegram-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведёт отсчёт дней с момента похищения его самого и супруги Силии Флорес.
Каждый день на канале появляются фото и изображения пары, внизу которых содержится надпись: "Мы хотим их вернуть". Также они сопровождаются словами "прошел один день с момента их похищения", "прошло два дня с момента их похищения" и так далее.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
МИД Швейцарии прокомментировал захват Мадуро
7 января, 18:35