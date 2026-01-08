Рейтинг@Mail.ru
04:57 08.01.2026 (обновлено: 05:02 08.01.2026)
Мадуро и его жена были ранены при похищении, заявил глава МВД Венесуэлы
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
николас мадуро
диосдадо кабельо
силия флорес
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, николас мадуро, диосдадо кабельо, силия флорес
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, Силия Флорес
Мадуро и его жена были ранены при похищении, заявил глава МВД Венесуэлы

КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
"Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, у Мадуро ранение ноги", - сказал он.
Заявление Кабельо транслировал телеканал Telesur.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроДиосдадо КабельоСилия Флорес
 
 
