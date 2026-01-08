https://ria.ru/20260108/maduro-2066828624.html
Мадуро и его жена были ранены при похищении, заявил глава МВД Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо. РИА Новости, 08.01.2026
