Лукашенко прокомментировал захват танкера "Маринера"

МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал захват американцами танкера под флагом России частью разыгрываемого Западом спектакля.
Ситуацию с захватом судна Лукашенко прокомментировал на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп" 2025 года.
Как передает агентство Белта, Лукашенко напомнил, что, ведя с американцами переговоры, он предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль.
"Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (атаки США на Венесуэлу 3 января - ред.): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?" - задал вопрос президент Белоруссии.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.