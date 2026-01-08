Рейтинг@Mail.ru
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066914176.html
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко - РИА Новости, 08.01.2026
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что все, чего хотели американцы в Венесуэле, можно было сделать без захвата президента страны Николаса Мадуро, РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:54:00+03:00
2026-01-08T19:54:00+03:00
в мире
венесуэла
белоруссия
александр лукашенко
николас мадуро
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg
https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066910811.html
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_188:78:2814:2048_1920x0_80_0_0_548d88339440ba652e27d2d6edc9fb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, белоруссия, александр лукашенко, николас мадуро, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Белоруссия, Александр Лукашенко, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко

Лукашенко: США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что все, чего хотели американцы в Венесуэле, можно было сделать без захвата президента страны Николаса Мадуро, об этом он заявил в Минске на церемонии вручения премий, передает агентство Белта.
"Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Но надо было показать свой "героизм". На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот "великий героизм". Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие", - сказал Лукашенко.
По его словам, президент США Дональд Трамп не скрывает, что причиной действий Соединенных Штатов была нефть.
"Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: "Нефть, нам нужна нефть!". Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты. Но я передал все месседжи от Николаса Мадуро. Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник, всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю - человек военный, еще при (бывшем президенте Венесуэлы Уго) Чавесе работал", - сказал Лукашенко.
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле, заявил Лукашенко
Вчера, 19:18
 
В миреВенесуэлаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНиколас МадуроДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала