США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко

МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что все, чего хотели американцы в Венесуэле, можно было сделать без захвата президента страны Николаса Мадуро, об этом он заявил в Минске на церемонии вручения премий, передает агентство Белта.
"Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Но надо было показать свой "героизм". На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот "великий героизм". Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие", - сказал Лукашенко.
По его словам, президент США Дональд Трамп не скрывает, что причиной действий Соединенных Штатов была нефть.
"Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: "Нефть, нам нужна нефть!". Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты. Но я передал все месседжи от Николаса Мадуро. Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник, всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю - человек военный, еще при (бывшем президенте Венесуэлы Уго) Чавесе работал", - сказал Лукашенко.