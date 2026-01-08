Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии не может повториться венесуэльский сценарий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.01.2026
19:35 08.01.2026 (обновлено: 21:15 08.01.2026)
В Белоруссии не может повториться венесуэльский сценарий, заявил Лукашенко
белоруссия, венесуэла, в мире, николас мадуро, александр лукашенко, сша, силия флорес
МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя ситуацию на фоне насильственного вывоза американцами венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Белоруссии, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет президента". Слушайте, как в воду смотрели, поэтому вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено", - привело слова Лукашенко агентство Белта.
Согласно позиции белорусского президента, каждый на своем месте должен сделать максимум, чтобы этого не произошло.
"Чтобы этого не случилось, мы - элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать, поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится", - подчеркнул Лукашенко.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
