Жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле, заявил Лукашенко
19:18 08.01.2026 (обновлено: 00:22 09.01.2026)
Жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле, заявил Лукашенко
Жене венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине, но она отказалась, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
в мире, венесуэла, александр лукашенко, силия флорес
В мире, Венесуэла, Александр Лукашенко, Силия Флорес
Жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле, заявил Лукашенко

Лукашенко: жене Мадуро Флорес предлагали остаться в Венесуэле, но она отказалась

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
МИНСК, 8 янв — РИА Новости. Жене венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине, но она отказалась, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. "Я со своим возлюбленным", — сказал он журналистам.
После этого ее увезли в США и предъявили обвинения в наркобизнесе, напомнил глава республики. Он также усомнился, что такое положение вещей можно расценить как правосудие.
"Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет", — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
