Лукашенко прокомментировал возможную наземную операцию США в Венесуэле

МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что возможная наземная операция США в Венесуэле закончится не в пользу Соединенных Штатов, выразив мнение, что американский президент Дональд Трамп этого не хочет.
"Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
Однако, по его словам, надо понимать, что Америка - очень сложная страна.
"Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это, скорее всего, уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - сказал Лукашенко журналистам после церемонии вручений премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".
Лукашенко заявил, что США "опять влезли" в очень неприятную ситуацию.
"Я вас предупреждал всегда об этом: прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос: "А что потом?". Что делать сейчас? Да, скверно, отвратительно - реакция всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну", - сказал Лукашенко.
Он отметил также, что народ Венесуэлы является дружественным для белорусов и в свое время подставил им плечо.
"Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени, ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена (бывшего президента Венесуэлы Уго - ред.) Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго", - сказал глава государства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.