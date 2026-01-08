https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066910221.html
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро - РИА Новости, 08.01.2026
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро связано с предательством и сговором. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:06:00+03:00
2026-01-08T19:06:00+03:00
2026-01-08T21:40:00+03:00
в мире
венесуэла
белоруссия
александр лукашенко
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066910485.html
https://ria.ru/20260107/lukashenko-2066739739.html
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, белоруссия, александр лукашенко, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Белоруссия, Александр Лукашенко, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Лукашенко назвал похищение Мадуро сговором и предательством