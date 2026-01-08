Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
19:06 08.01.2026 (обновлено: 21:40 08.01.2026)
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро - РИА Новости, 08.01.2026
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро связано с предательством и сговором. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:06:00+03:00
2026-01-08T21:40:00+03:00
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро

Лукашенко назвал похищение Мадуро сговором и предательством

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро связано с предательством и сговором.
Об этом белорусский лидер сказал журналистам после церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал возможную наземную операцию США в Венесуэле
Вчера, 19:15
"Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, там было предательство. Все там было", — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
По его словам, белорусов еще раз убедили в том, что они должны быть сильными.
"Нам надо быть как можно осторожнее. Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными", - подчеркнул глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко считает, что у Белоруссии нет врагов
7 января, 13:32
 
