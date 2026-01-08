Трамп поддержал ICE после убийства женщины в Миннеаполисе, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает действия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после гибели женщины, протестовавшей против действий ведомства в Миннеаполисе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.