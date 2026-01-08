Рейтинг@Mail.ru
21:58 08.01.2026
Трамп поддержал ICE после убийства женщины в Миннеаполисе, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает действия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после гибели женщины, протестовавшей РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:58:00+03:00
2026-01-08T21:58:00+03:00
Левитт: Трамп поддержал миграционную службу после убийства женщины в Миннесоте

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает действия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после гибели женщины, протестовавшей против действий ведомства в Миннеаполисе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Позвольте внести ясность: президент Трамп и вся его администрация полностью поддерживают героических мужчин и женщин из иммиграционной и таможенной полиции и всегда будут стоять на страже закона и порядка в США", - сказала Левитт во время внепланового пресс-брифинга с участием американского вице-президента Джея Ди Вэнса.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс
Вчера, 21:48
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, и у нее - трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США
Вчера, 21:50
 
