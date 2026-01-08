https://ria.ru/20260108/levitt-2066926151.html
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США - РИА Новости, 08.01.2026
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США
Глава пресс-службы Белого дома Каролин Левитт связала гибель женщины в Миннесоте вследствие действий службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) с... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:50:00+03:00
2026-01-08T21:50:00+03:00
2026-01-08T21:50:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
тим уолц
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061597234_0:0:2818:1585_1920x0_80_0_0_65233475f04b9f59d4c216711053faf3.jpg
https://ria.ru/20260108/vens-2066926053.html
https://ria.ru/20260106/migranty-2066609508.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066812185.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061597234_172:0:2677:1879_1920x0_80_0_0_b5a818a4252a05defea0afca8e18e687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, тим уолц, каролин левитт
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Тим Уолц, Каролин Левитт
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США
Левитт связала гибель женщины в Миннесоте с левым движением
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава пресс-службы Белого дома Каролин Левитт связала гибель женщины в Миннесоте вследствие действий службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) с "масштабным и зловещим" левым движением, охватившим Штаты.
"Смертельный инцидент, произошедший вчера в Миннесоте, стал результатом более масштабного, зловещего леворадикального движения, распространившегося по всей нашей стране", - сказала Левитт
журналистам во время пресс-конференции с вице-президентом США
Джей Ди Вэнсом.
Вэнс, в свою очередь, обвинил американские СМИ в распространении ложной информации о подробностях инцидента в Миннесоте.
"То, как средства массовой информации в целом освещали эту историю, является абсолютным позором и подвергает сотрудников наших правоохранительных органов риску каждый день", - подчеркнул вице-президент.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота
. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе
вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, и у нее - трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц
в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.