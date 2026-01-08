Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава пресс-службы Белого дома Каролин Левитт связала гибель женщины в Миннесоте вследствие действий службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) с "масштабным и зловещим" левым движением, охватившим Штаты.

"Смертельный инцидент, произошедший вчера в Миннесоте, стал результатом более масштабного, зловещего леворадикального движения, распространившегося по всей нашей стране", - сказала Левитт журналистам во время пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Вэнс, в свою очередь, обвинил американские СМИ в распространении ложной информации о подробностях инцидента в Миннесоте.

"То, как средства массовой информации в целом освещали эту историю, является абсолютным позором и подвергает сотрудников наших правоохранительных органов риску каждый день", - подчеркнул вице-президент.

Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота . Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.

В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, и у нее - трое детей.

Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.