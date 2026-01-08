https://ria.ru/20260108/les-2066894915.html
Козлов рассказал о роли лесов в достижении углеродной нейтральности
Пятая часть лесов планеты приходится на Россию - около 1,2 миллиарда гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пятая часть лесов планеты приходится на Россию - около 1,2 миллиарда гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"На нашу страну приходится пятая часть лесов планеты, это около 1,2 миллиарда гектаров", - рассказал он.
Козлов отметил, что российский лес - это крупнейший поглотитель парниковых газов. Президент Владимир Путин поставил задачу добиться углеродной нейтральности до 2060 года, добавил глава министерства.
"Углеродная нейтральность - это комплексная задача, в ее решении участвуют как регионы (широко известен, например, эксперимент Сахалинской области), так и ряд федеральных ведомств. В реестре углеродных единиц находится 85 климатических проектов - предприятия модернизируют свои мощности, внедряют энергоэффективные технологии. Среди них - 3 лесоклиматических проекта, предполагающих воспроизводство лесов", - уточнил он.
Парижское соглашение по климату, выработанное в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию. В рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.