Директор Владимира Кузьмина опроверг информацию о плохом самочувствии певца
Шоубиз
 
20:44 08.01.2026
Директор Владимира Кузьмина опроверг информацию о плохом самочувствии певца
Директор Владимира Кузьмина опроверг информацию о плохом самочувствии певца - РИА Новости, 08.01.2026
Директор Владимира Кузьмина опроверг информацию о плохом самочувствии певца
Директор народного артиста РФ Владимира Кузьмина Александр Сябро опроверг РИА Новости информацию, что певцу стало плохо после концерта в Москве. РИА Новости, 08.01.2026
москва, россия, владимир кузьмин
Шоубиз, Москва, Россия, Владимир Кузьмин
Директор Владимира Кузьмина опроверг информацию о плохом самочувствии певца

Сябро опроверг информацию, что Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта

Певец Владимир Кузьмин
Певец Владимир Кузьмин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Владимир Кузьмин. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Директор народного артиста РФ Владимира Кузьмина Александр Сябро опроверг РИА Новости информацию, что певцу стало плохо после концерта в Москве.
В четверг Telegram-канал Shot написал, что Кузьмину якобы стало плохо после концерта в клубе "Академ джаз" в Москве.
"Нет, это не так. Все в порядке", - сказал собеседник агентства.
