На Кубани за два часа сбили 11 украинских дронов
На Кубани за два часа сбили 11 украинских дронов
Средства ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края,... РИА Новости, 08.01.2026
На Кубани за два часа сбили 11 украинских дронов
МО РФ: ПВО с 7:00 до 9:00 мск сбила 11 украинских БПЛА над территорией Кубани