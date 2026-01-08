Рейтинг@Mail.ru
На Кубани за два часа сбили 11 украинских дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 08.01.2026
На Кубани за два часа сбили 11 украинских дронов
Средства ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщило министерство обороны России.
"Восьмого января текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении военного ведомства.
