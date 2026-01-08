Рейтинг@Mail.ru
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР - РИА Новости, 08.01.2026
22:17 08.01.2026 (обновлено: 23:48 08.01.2026)
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР

Tasnim: в Иране два служащих КСИР погибли в борьбе с участниками беспорядков

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Иране два сотрудника Корпуса стражей исламской революции погибли во время протестов, передает Tasnim.
"Согласно сообщению пресс-службы КСИР по провинции Керманшах, Мохаммед Шидайи и Мохсен Джамали — два офицера 29-й дивизии — погибли в столкновениях с участниками беспорядков", — говорится в публикации.

Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки
Вчера, 17:09
В конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. После этого глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.
Местами протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в стране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции. Риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
Вчера, 16:23
 
