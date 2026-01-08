В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР

"Согласно сообщению пресс-службы КСИР по провинции Керманшах, Мохаммед Шидайи и Мохсен Джамали — два офицера 29-й дивизии — погибли в столкновениях с участниками беспорядков", — говорится в публикации.

Местами протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в стране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.