У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.