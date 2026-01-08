Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 08.01.2026 (обновлено: 13:48 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/krym-2066870656.html
У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин
У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин - РИА Новости, 08.01.2026
У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин
Очередь из почти 500 автомобилей образовалась у Крымского моста со стороны Керчи, сообщил оперативный канал о дорожной обстановке на Крымском мосту. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:59:00+03:00
2026-01-08T13:48:00+03:00
керчь
республика крым
тамань (станица)
сергей аксенов (политик)
общество
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
керчь
республика крым
тамань (станица)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ff78da44f932a774663be35787710c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, республика крым, тамань (станица), сергей аксенов (политик), общество, крымский мост
Керчь, Республика Крым, Тамань (станица), Сергей Аксенов (политик), Общество, Крымский мост
У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин

У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из почти 500 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Очередь из почти 500 автомобилей образовалась у Крымского моста со стороны Керчи, сообщил оперативный канал о дорожной обстановке на Крымском мосту.
Утром 8 января очередей у моста не было.
«
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 498 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сообщил канал данные на 11.00 мск.
Посты досмотра установлены перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Их число планируется увеличить в 2026 году, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
КерчьРеспублика КрымТамань (станица)Сергей Аксенов (политик)ОбществоКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала