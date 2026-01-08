https://ria.ru/20260108/krym-2066870656.html
У Крымского моста образовалась очередь из почти 500 машин
Очередь из почти 500 автомобилей образовалась у Крымского моста со стороны Керчи, сообщил оперативный канал о дорожной обстановке на Крымском мосту. РИА Новости, 08.01.2026
