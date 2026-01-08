МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта на Украине на сегодняшний день невозможно из-за позиции Киева и ЕС, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины – <…> военная диктатура – не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания", – подчеркнул он.
"Конфликт на Украине – это только одно из полей боя в глобальной войне", – сказал Бааб.
По мнению эксперта, речь идет о противостоянии между угасающим однополярным миром и восходящим многополярным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
