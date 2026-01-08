Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Мирное урегулирование конфликта на Украине на сегодняшний день невозможно из-за позиции Киева и ЕС, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале РИА Новости, 08.01.2026
Бааб: урегулирование конфликта на Украине невозможно из-за позиции Киева и ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта на Украине на сегодняшний день невозможно из-за позиции Киева и ЕС, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины – <…> военная диктатура – не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания", – подчеркнул он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:32
Как отметил эксперт, "коалиция желающих" также выступает за продолжение борьбы между Москвой и Киевом.
"Конфликт на Украине – это только одно из полей боя в глобальной войне", – сказал Бааб.
По мнению эксперта, речь идет о противостоянии между угасающим однополярным миром и восходящим многополярным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВасилий НебензяДмитрий ПесковООНЕвросоюзВладимир Путин
 
 
