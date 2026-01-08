Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом

МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в ходе первого телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул вопросы восстановления прямого диалога на уровне президентов и МИД, борьбы с наркотрафиком и ситуации вокруг Венесуэлы, об этом он рассказал, выступая на митинге в Боготе в защиту суверенитета и демократии.

"Я попросил восстановить прямые коммуникации между президентами и министерствами иностранных дел, потому что если не разговаривать, история Колумбии учит нас только насилию", - сказал Петро , отметив, что сам разговор стал первым шагом к возобновлению контактов после длительного периода напряжённости.

По его словам, он сознательно ограничил круг тем, чтобы не затягивать беседу, и сосредоточился на двух вопросах - Венесуэле и наркоторговле. В частности, Петро заявил, что представил Трампу конкретные данные о борьбе его правительства с наркотрафиком, подчеркнув, что на протяжении десятилетий лично противостоял наркокартелям и связанным с ними политикам.

Колумбийский лидер рассказал американскому президенту о росте объёмов изъятий кокаина - до 3,5 тысяч тонн в год, что, по его словам, не удавалось ни одному правительству в Колумбии и ни одной стране мира. Он также указал, что темпы изъятий превышают темпы роста посевов коки, что свидетельствует об эффективности выбранной стратегии.

Петро подчеркнул, что особое внимание в разговоре уделил добровольной замене незаконных посевов, назвав её более результативной, чем принудительные меры, которые, по его словам, приводят к жертвам среди сил безопасности и мирного населения, но не решают проблему.

Говоря о Венесуэле, президент Колумбии сообщил, что напомнил Трампу о письме, направленном ранее, в котором предлагал выстраивать международные альянсы вокруг перехода к чистой энергетике. По словам Петро, он заявил коллеге из США , что давление и силовые действия в отношении стран, обладающих природными ресурсами, лишь усугубляют глобальные риски и климатический кризис.

Петро цитировал слова Трампа по итогам разговора, который назвал беседу "большой честью", поблагодарил за тон общения и выразил надежду на личную встречу. По словам колумбийского лидера, главы внешнеполитических ведомств двух стран занимаются организацией возможных переговоров в Вашингтоне

Президент Колумбии подчеркнул, что считает прямой диалог необходимым инструментом для снижения насилия и предотвращения эскалации, добавив, что его приоритетом остаётся мир как внутри страны, так и в регионе, включая Венесуэлу.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.