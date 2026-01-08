Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/kolumbiya-2066827330.html
Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом
Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом - РИА Новости, 08.01.2026
Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом
Президент Колумбии Густаво Петро в ходе первого телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул вопросы восстановления прямого диалога на... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:36:00+03:00
2026-01-08T04:36:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
густаво петро
дональд трамп
николас мадуро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg
https://ria.ru/20260106/kolumbija-2066638866.html
https://ria.ru/20260107/eks-prezident-2066686863.html
https://ria.ru/20260106/kolumbiya-2066546467.html
сша
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_14e70560c5fc35c544c21fe910e1175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, колумбия, густаво петро, дональд трамп, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Густаво Петро, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом

Президент Колумбии обсудил с Трампом борьбу с наркотрафиком и Венесуэлу

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в ходе первого телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул вопросы восстановления прямого диалога на уровне президентов и МИД, борьбы с наркотрафиком и ситуации вокруг Венесуэлы, об этом он рассказал, выступая на митинге в Боготе в защиту суверенитета и демократии.
"Я попросил восстановить прямые коммуникации между президентами и министерствами иностранных дел, потому что если не разговаривать, история Колумбии учит нас только насилию", - сказал Петро, отметив, что сам разговор стал первым шагом к возобновлению контактов после длительного периода напряжённости.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро
6 января, 17:40
По его словам, он сознательно ограничил круг тем, чтобы не затягивать беседу, и сосредоточился на двух вопросах - Венесуэле и наркоторговле. В частности, Петро заявил, что представил Трампу конкретные данные о борьбе его правительства с наркотрафиком, подчеркнув, что на протяжении десятилетий лично противостоял наркокартелям и связанным с ними политикам.
Колумбийский лидер рассказал американскому президенту о росте объёмов изъятий кокаина - до 3,5 тысяч тонн в год, что, по его словам, не удавалось ни одному правительству в Колумбии и ни одной стране мира. Он также указал, что темпы изъятий превышают темпы роста посевов коки, что свидетельствует об эффективности выбранной стратегии.
Петро подчеркнул, что особое внимание в разговоре уделил добровольной замене незаконных посевов, назвав её более результативной, чем принудительные меры, которые, по его словам, приводят к жертвам среди сил безопасности и мирного населения, но не решают проблему.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро
7 января, 02:46
Говоря о Венесуэле, президент Колумбии сообщил, что напомнил Трампу о письме, направленном ранее, в котором предлагал выстраивать международные альянсы вокруг перехода к чистой энергетике. По словам Петро, он заявил коллеге из США, что давление и силовые действия в отношении стран, обладающих природными ресурсами, лишь усугубляют глобальные риски и климатический кризис.
Петро цитировал слова Трампа по итогам разговора, который назвал беседу "большой честью", поблагодарил за тон общения и выразил надежду на личную встречу. По словам колумбийского лидера, главы внешнеполитических ведомств двух стран занимаются организацией возможных переговоров в Вашингтоне.
Президент Колумбии подчеркнул, что считает прямой диалог необходимым инструментом для снижения насилия и предотвращения эскалации, добавив, что его приоритетом остаётся мир как внутри страны, так и в регионе, включая Венесуэлу.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Власти Колумбии намерены координировать с США борьбу с наркотрафиком
6 января, 00:53
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияГуставо ПетроДональд ТрампНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала