Рейтинг@Mail.ru
Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:59 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/kolokolnikov-2066914700.html
Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США
Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США - РИА Новости, 08.01.2026
Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США
Российский актер Юрий Колокольников получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США в составе исполнителей ролей в третьем сезоне сериала "Белый лотос",... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:59:00+03:00
2026-01-08T19:59:00+03:00
культура
сша
юрий колокольников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578096437_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_dae2484837daecafb1860dff200a99a3.jpg
https://ria.ru/20251127/film-2058192170.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578096437_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8b065c85c626e376d958292a5adb773f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, юрий колокольников
Культура, США, Юрий Колокольников
Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США

Юрия Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Колокольников
Актер Юрий Колокольников - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Юрий Колокольников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Российский актер Юрий Колокольников получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США в составе исполнителей ролей в третьем сезоне сериала "Белый лотос", следует из списка номинантов на сайте премии.
Актеров сериала, включая Колокольникова, номинировали на премию в категории "выдающееся исполнение актерского коллектива в драматическом сериале".
Тридцать вторая церемония вручения наград Гильдии киноактеров США запланирована на 1 марта.
В конце августа 2025 года Колокольникова внесли на Украине в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности". Колокольников известен западной аудитории по ролям в сериалах "Игра престолов", "Белый лотос" и "Американцы".
Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и продюсер фильма Против течения Хань Мэй на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии Бриллиантовая бабочка. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фильм "Против течения" стал главным лауреатом "Бриллиантовой бабочки"
27 ноября 2025, 20:19
 
КультураСШАЮрий Колокольников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала