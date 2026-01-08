Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, считает эксперт - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/koalitsiya-2066842418.html
"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, считает эксперт
"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, считает эксперт - РИА Новости, 08.01.2026
"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, считает эксперт
"Коалиция желающих", принявшая декларацию о размещении иностранных войск на Украине, встала на путь управляемого хаоса, заявил РИА Новости крымский политический РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T08:56:00+03:00
2026-01-08T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
кир стармер
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066718459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb384c2cb1244522ec0c3ecbcae64c38.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066805167.html
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066494499.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066718459_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_76680f96ddda5284b7d419a0840b2328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, кир стармер, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Кир Стармер, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, считает эксперт

Батурин: коалиция желающих во главе с Британией пошла по пути управляемого хаоса

© AP Photo / Yoan ValatДжаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте на встрече "коалиции желающих" в Париже
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте на встрече коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте на встрече "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. "Коалиция желающих", принявшая декларацию о размещении иностранных войск на Украине, встала на путь управляемого хаоса, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Вчера, 08:00
"Коалиция желающих" во главе с британцами пошла по пути управляемого хаоса. Доказательство тому - намерение создать военные базы на Украине. Из системных действий - влияние на украинскую политику, узурпатора Зеленского, подготовка его сменщика, создание террористических сетей и инфраструктуры для них", - сказал Батурин.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевКир СтармерДональд ТрампСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала