В МИД Китая ответили на слова сенатора Грэма* о санкциях против России

ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо третьей стороны, и оно не должно подвергаться вмешательству или влиянию, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.