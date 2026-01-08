В МИД Китая ответили на слова сенатора Грэма* о санкциях против России

ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо третьей стороны, и оно не должно подвергаться вмешательству или влиянию, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России. По его словам, этот законопроект даст Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций. Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо третьей стороны, оно не должно подвергаться вмешательству или влиянию", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Грэма*.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов