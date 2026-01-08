Рейтинг@Mail.ru
В Китае высоко оценили правое дело России по защите исторической правды - РИА Новости, 08.01.2026
11:57 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/kitaj-2066856963.html
В Китае высоко оценили правое дело России по защите исторической правды
В Китае высоко оценили правое дело России по защите исторической правды - РИА Новости, 08.01.2026
В Китае высоко оценили правое дело России по защите исторической правды
Китай высоко ценит правое дело России по защите исторической правды о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 08.01.2026
в мире, россия, китай, япония, мао нин, мария захарова
В мире, Россия, Китай, Япония, Мао Нин, Мария Захарова
В Китае высоко оценили правое дело России по защите исторической правды

МИД КНР высоко оценил правое дело РФ по защите правды о Второй мировой войне

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китай высоко ценит правое дело России по защите исторической правды о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в 2026 году продолжит раскрывать военные преступления японских милитаристов.
"Китай высоко ценит правое дело России по защите исторической правды", - заявила Мао Нин на брифинге в четверг.
Дипломат отметила, что в современную эпоху японский милитаризм стремился к внешней агрессии и экспансии, совершая бесчисленные чудовищные преступления и неся человечеству огромные бедствия.
Она добавила, что после Второй мировой войны японский милитаризм не был полностью искоренен, и правые силы в Японии сегодня активно прославляют историю своей агрессии, отрицая исторические преступления.
"Некоторые (японские – ред.) политики раздувают напряженность, подстрекают общественное мнение и пользуются случаем для продвижения расширения и укрепления военной мощи", - подчеркнула Мао Нин.
Дипломат указала, что пагубное влияние милитаризма, изменившее облик и тайно нараставшее после войны, даже переросло в спланированные действия.
"Это становится новой угрозой миру и стабильности в Азии и во всем мире", - отметила она.
