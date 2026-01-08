В Китае высоко оценили правое дело России по защите исторической правды

ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китай высоко ценит правое дело России по защите исторической правды о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в 2026 году продолжит раскрывать военные преступления японских милитаристов.

"Китай высоко ценит правое дело России по защите исторической правды", - заявила Мао Нин на брифинге в четверг.

Дипломат отметила, что в современную эпоху японский милитаризм стремился к внешней агрессии и экспансии, совершая бесчисленные чудовищные преступления и неся человечеству огромные бедствия.

Она добавила, что после Второй мировой войны японский милитаризм не был полностью искоренен, и правые силы в Японии сегодня активно прославляют историю своей агрессии, отрицая исторические преступления.

"Некоторые (японские – ред.) политики раздувают напряженность, подстрекают общественное мнение и пользуются случаем для продвижения расширения и укрепления военной мощи", - подчеркнула Мао Нин.

Дипломат указала, что пагубное влияние милитаризма, изменившее облик и тайно нараставшее после войны, даже переросло в спланированные действия.