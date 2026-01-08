Китай выступил против любых действий, нарушающих суверенитет других стран

ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китай последовательно выступает против любых действий, посягающих на суверенитет и безопасность других стран, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу РИА новости прокомментировать задержание США нефтетанкера "Маринера".

МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.