Рейтинг@Mail.ru
Китай выступил против любых действий, нарушающих суверенитет других стран - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/kitaj-2066851198.html
Китай выступил против любых действий, нарушающих суверенитет других стран
Китай выступил против любых действий, нарушающих суверенитет других стран - РИА Новости, 08.01.2026
Китай выступил против любых действий, нарушающих суверенитет других стран
Китай последовательно выступает против любых действий, посягающих на суверенитет и безопасность других стран, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:34:00+03:00
2026-01-08T10:34:00+03:00
в мире
сша
россия
северная атлантика
мао нин
оон
нато
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066816200.html
https://ria.ru/20260107/levitt-2066808878.html
сша
россия
северная атлантика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, северная атлантика, мао нин, оон, нато, удары сша по венесуэле
В мире, США, Россия, Северная Атлантика, Мао Нин, ООН, НАТО, Удары США по Венесуэле
Китай выступил против любых действий, нарушающих суверенитет других стран

МИД КНР: Китай выступает против любых посягательств на суверенитет других стран

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китай последовательно выступает против любых действий, посягающих на суверенитет и безопасность других стран, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу РИА новости прокомментировать задержание США нефтетанкера "Маринера".
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против любых действий, нарушающих основные цели и принципы Устава ООН и посягающих на суверенитет и безопасность других стран", - заявила Мао Нин.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским
Вчера, 01:06
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике российский нефтетанкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
Во вторник МИД РФ сообщал РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США намерены отдать под суд экипаж "Маринеры", заявил Белый дом
7 января, 23:23
 
В миреСШАРоссияСеверная АтлантикаМао НинООННАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала