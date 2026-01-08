Китай отверг обвинения США в хакерской деятельности

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Китай выступает против любых форм хакерской деятельности и решительно отвергает клевету в свой адрес со стороны США о якобы хакерской активности со стороны Пекина, заявило посольство страны в Вашингтоне РИА Новости в ответ на сообщения западных СМИ о якобы хакерской деятельности китайских спецслужб.

"Китай в соответствии с законом выступает против всех форм хакерской деятельности и борется с ними. Мы не поощряем, не поддерживаем и не потворствуем кибератакам", - сказал китайский дипломат.