Китай отверг обвинения США в хакерской деятельности - РИА Новости, 08.01.2026
05:30 08.01.2026
Китай отверг обвинения США в хакерской деятельности
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Китай выступает против любых форм хакерской деятельности и решительно отвергает клевету в свой адрес со стороны США о якобы хакерской активности со стороны Пекина, заявило посольство страны в Вашингтоне РИА Новости в ответ на сообщения западных СМИ о якобы хакерской деятельности китайских спецслужб.
"Мы решительно выступаем против необоснованных спекуляций и обвинений со стороны США, использования темы кибербезопасности для очернения и клеветы в адрес Китая, а также распространения всевозможной дезинформации о так называемых китайских хакерских угрозах", - сказал официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Ранее газета Financial Times сообщила о взломе электронной почты сотрудников конгресса США, якобы произведенном китайскими спецслужбами.
"Китай в соответствии с законом выступает против всех форм хакерской деятельности и борется с ними. Мы не поощряем, не поддерживаем и не потворствуем кибератакам", - сказал китайский дипломат.
В последние годы Китай и США часто обмениваются обвинениями в кибератаках. Так, в США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
