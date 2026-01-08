Власти Киева предупредили о возможном отключении электроэнергии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания.

"Из-за похолодания... просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте... Проверьте заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах... Сделайте запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения... По возможности утеплите дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.