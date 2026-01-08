Рейтинг@Mail.ru
16:55 08.01.2026
Власти Киева предупредили о возможном отключении электроэнергии
Власти Киева предупредили о возможном отключении электроэнергии
в мире, украина, киев, юрий продан, дтэк
В мире, Украина, Киев, Юрий Продан, ДТЭК
Власти Киева предупредили о возможном отключении электроэнергии

Власти Киева призвали горожан запастись теплой одеждой из-за возможного блэкаута

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания.
"Из-за похолодания... просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте... Проверьте заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах... Сделайте запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения... По возможности утеплите дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.
Сотрудник Центральной энергетической компании Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Днепропетровске произошел блэкаут
7 января, 23:54
Кроме того, горожанам рекомендуют сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и источников питьевой воды.
В настоящее время температура воздуха в Киеве составляет минус 1 градус. Согласно прогнозам, в воскресенье она понизится до 9 градусов мороза.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Жители Одессы перекрыли еще одну улицу из-за масштабного блэкаута
18 декабря 2025, 22:57
 
В миреУкраинаКиевЮрий ПроданДТЭК
 
 
