07:33 08.01.2026
Осужденный за хищения Пыльский занимался кустарной сборкой дронов
Осужденный за хищения Пыльский занимался кустарной сборкой дронов
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, осужденный за хищение при поставках БПЛА, организовал и лично контролировал сборку дронов для российской армии без конструкторской и технической документации, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии общего режима. Суд установил, что в 2022 году ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках госконтракта привлекалось в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, тем самым совершив хищение 164 миллионов рублей. Пыльский полностью возместил ущерб, но вину в суде не признал.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб
25 мая 2025, 05:12
Согласно материалам, Пыльский, чтобы не сорвать срок исполнения госконтракта, не дождался завершения опытно-конструкторских работ и результатов испытаний отдельных комплектующих элементов и опытных образцов беспилотников в целом.
"Не обладая составленной и оформленной должным образом конструкторской и технической документацией на БПЛА, в августе 2022 года в помещении организовал и лично контролировал производство элементов корпусов и сборку БПЛА с использованием покупного комплектующего оборудования, а также создание специального программного обеспечения под них, последующую настройку и проверку работоспособности и якобы пригодности для последующей эксплуатации заказчиком", - говорится в документе.
Кроме того, в документах указано, что Пыльский предлагал Минобороны дроны, не имея даже опытных образцов. Согласно материалам, Пыльский заявил о фактических производственных возможностях представляемой им компании и характеристиках фактически не разработанного и не спроектированного беспилотного комплекса для армии.
"На момент выхода с предложением не имело опытных или серийных образцов БПЛА. Испытания проводились… на макетах изделий, не соответствующих конструктивному и функциональному состоянию БПЛА", - говорится в документе.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде
12 ноября 2025, 16:39
Там же уточняется, что в дальнейшем при испытаниях серийных образцов дронов выявлялись различные технические и конструктивные недостатки. Согласно материалам, Пыльский давал указания работникам изменять технические настройки БПЛА, маскирующие выявленные недостатки, которые могли быть обнаружены при приемке в Минобороны России.
Генеральный директор ООО "Гаскар Групп", в состав которого входит ООО "Сибирская навигационная компания", рассказал в суде, что на производственных мощностях было организовано в основном узловое сборочное производство из материалов и комплектующих, которые закупались как на территории России, так и за рубежом.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Севастополе бизнесмена обвинили в хищении на поставках для Минобороны
20 мая 2025, 12:37
 
