Осужденный за хищения Пыльский занимался кустарной сборкой дронов

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, осужденный за хищение при поставках БПЛА, организовал и лично контролировал сборку дронов для российской армии без конструкторской и технической документации, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии общего режима. Суд установил, что в 2022 году ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках госконтракта привлекалось в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, тем самым совершив хищение 164 миллионов рублей. Пыльский полностью возместил ущерб, но вину в суде не признал.

Согласно материалам, Пыльский, чтобы не сорвать срок исполнения госконтракта, не дождался завершения опытно-конструкторских работ и результатов испытаний отдельных комплектующих элементов и опытных образцов беспилотников в целом.

"Не обладая составленной и оформленной должным образом конструкторской и технической документацией на БПЛА, в августе 2022 года в помещении организовал и лично контролировал производство элементов корпусов и сборку БПЛА с использованием покупного комплектующего оборудования, а также создание специального программного обеспечения под них, последующую настройку и проверку работоспособности и якобы пригодности для последующей эксплуатации заказчиком", - говорится в документе.

Кроме того, в документах указано, что Пыльский предлагал Минобороны дроны, не имея даже опытных образцов. Согласно материалам, Пыльский заявил о фактических производственных возможностях представляемой им компании и характеристиках фактически не разработанного и не спроектированного беспилотного комплекса для армии.

"На момент выхода с предложением не имело опытных или серийных образцов БПЛА. Испытания проводились… на макетах изделий, не соответствующих конструктивному и функциональному состоянию БПЛА", - говорится в документе.

Там же уточняется, что в дальнейшем при испытаниях серийных образцов дронов выявлялись различные технические и конструктивные недостатки. Согласно материалам, Пыльский давал указания работникам изменять технические настройки БПЛА, маскирующие выявленные недостатки, которые могли быть обнаружены при приемке в Минобороны России.