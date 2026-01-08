Рейтинг@Mail.ru
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 08.01.2026 (обновлено: 19:16 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/khersh-2066910316.html
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле
Военная операция США в Венесуэле была нацелена не только на свержение ее президента Николаса Мадуро, но и на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:07:00+03:00
2026-01-08T19:16:00+03:00
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066906080.html
венесуэла
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удары сша по венесуэле, венесуэла, сша, китай, в мире
Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США, Китай, В мире
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле

Херш: операция США в Венесуэле была нацелена на прекращение поставок нефти в КНР

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Военная операция США в Венесуэле была нацелена не только на свержение ее президента Николаса Мадуро, но и на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай, следующей целью давления Вашингтона может стать Иран, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, не раскрывая своих источников.
"Целью операции было не только устранение коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что принципиально важно, перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Следующей целью, как мне сообщили, станет Иран - еще один крупный поставщик нефти КНР, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире", - утверждает Херш.
По его словам, Иран уже находится под серьезным внутренним давлением на фоне дефицита воды и нехватки базовых товаров, а также последствий авиаударов, нанесенных США и Израилем в июне прошлого года. По информации журналиста, тогдашние удары были направлены не только по объектам ядерной программы, но и по ключевым элементам системы ПВО, а также по правительственной инфраструктуре в Тегеране.
Херш отмечает, что стратегия Вашингтона в отношении Венесуэлы и возможного давления на Иран вписывается в более широкую линию на ослабление энергетических связей Китая с поставщиками дешевых углеводородов и подрыв экономических позиций Пекина.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США не позволят Китаю контролировать Венесуэлу, заявил министр энергетики
Вчера, 18:38
 
Удары США по ВенесуэлеВенесуэлаСШАКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала