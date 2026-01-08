Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Военная операция США в Венесуэле была нацелена не только на свержение ее президента Николаса Мадуро, но и на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай, следующей целью давления Вашингтона может стать Иран, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, не раскрывая своих источников.
"Целью операции было не только устранение коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что принципиально важно, перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Следующей целью, как мне сообщили, станет Иран - еще один крупный поставщик нефти КНР, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире", - утверждает Херш.
По его словам, Иран уже находится под серьезным внутренним давлением на фоне дефицита воды и нехватки базовых товаров, а также последствий авиаударов, нанесенных США и Израилем в июне прошлого года. По информации журналиста, тогдашние удары были направлены не только по объектам ядерной программы, но и по ключевым элементам системы ПВО, а также по правительственной инфраструктуре в Тегеране.
Херш отмечает, что стратегия Вашингтона в отношении Венесуэлы и возможного давления на Иран вписывается в более широкую линию на ослабление энергетических связей Китая с поставщиками дешевых углеводородов и подрыв экономических позиций Пекина.