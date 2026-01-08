Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Военная операция США в Венесуэле была нацелена не только на свержение ее президента Николаса Мадуро, но и на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай, следующей целью давления Вашингтона может стать Иран, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, не раскрывая своих источников.