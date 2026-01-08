Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США должны завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин, а также прекратить обращать внимание на "неизбранного лидера" Украины Владимира Зеленского, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.
"Нет никаких причин обращать внимание на неизбранного лидера Украины… Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между Соединенными Штатами и Россией", - заявил он в видео, опубликованном в социальной сети Х.
Карлсон подчеркнул, что продолжение украинского конфликта не отвечает национальным интересам США.
"Это не в наших интересах и никогда не было в наших интересах", - добавил он.
