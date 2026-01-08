Рейтинг@Mail.ru
Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией - РИА Новости, 08.01.2026
06:57 08.01.2026
Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией
Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией - РИА Новости, 08.01.2026
Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией
США должны завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин, а также прекратить обращать внимание на... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
такер карлсон
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, такер карлсон
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией

Карлсон призвал США прекратить обращать внимание на Зеленского

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США должны завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин, а также прекратить обращать внимание на "неизбранного лидера" Украины Владимира Зеленского, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.
"Нет никаких причин обращать внимание на неизбранного лидера Украины… Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между Соединенными Штатами и Россией", - заявил он в видео, опубликованном в социальной сети Х.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Карлсон назвал Россию ключевой страной для США
Вчера, 06:40
Карлсон подчеркнул, что продолжение украинского конфликта не отвечает национальным интересам США.
"Это не в наших интересах и никогда не было в наших интересах", - добавил он.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон
Вчера, 06:47
 
