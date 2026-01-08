Рейтинг@Mail.ru
США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон
06:47 08.01.2026 (обновлено: 14:48 08.01.2026)
США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон
США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон
в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Министерство обороны США
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллиона долларов говорит о том, что США готовятся к новой мировой войне, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.
"Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с одного триллиона до 1,5 триллиона долларов <…> такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне <…> очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне", — заявил он в своей программе, опубликованной в социальной сети Х.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне
7 января, 15:19
По мнению Карлсона, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует.
"Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война, очень скоро. Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении. <…> Извините", — заключил он.

Ранее Трамп заявил о том, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень "тревожные и опасные времена".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп назвал размер необходимого военного бюджета на 2027 год
Вчера, 00:24
 
В миреСШАДональд ТрампТакер КарлсонМинистерство обороны США
 
 
