США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллиона долларов говорит о том, что США готовятся к новой мировой войне, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.
"Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с одного триллиона до 1,5 триллиона долларов <…> такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне <…> очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне", — заявил он в своей программе, опубликованной в социальной сети Х.
"Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война, очень скоро. Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении. <…> Извините", — заключил он.
Ранее Трамп заявил о том, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень "тревожные и опасные времена".