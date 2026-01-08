Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/karlson-2066835242.html
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США - РИА Новости, 08.01.2026
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США
Россия является замечательной христианской страной, с которой у США много общего, уверен консервативный американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T06:44:00+03:00
2026-01-08T06:44:00+03:00
в мире
россия
сша
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_42a318a963f6d26c1ec6524898d31824.jpg
https://ria.ru/20260108/karlson-2066834942.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_59:0:1279:915_1920x0_80_0_0_fd70d5ed365aef5dada89911dbff4c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, такер карлсон
В мире, Россия, США, Такер Карлсон
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США

Карлсон: Россия является христианской страной, с которой у США много общего

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Россия является замечательной христианской страной, с которой у США много общего, уверен консервативный американский журналист Такер Карлсон.
"Россия - это христианская страна… с которой у нас много общего, нравится вам это или нет", - заявил он в своем видео, опубликованном в социальной сети Х.
Карлсон подчеркнул, что считает Россию замечательной и очень серьезной страной.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Карлсон назвал Россию ключевой страной для США
Вчера, 06:40
 
В миреРоссияСШАТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала