Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США - РИА Новости, 08.01.2026
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США
Россия является замечательной христианской страной, с которой у США много общего, уверен консервативный американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 08.01.2026
Такер Карлсон заявил, что у России много общего с США
Карлсон: Россия является христианской страной, с которой у США много общего