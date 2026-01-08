Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

Рейтинг@Mail.ru
06:40 08.01.2026 (обновлено: 07:42 08.01.2026)
в мире
россия
аляска
сша
такер карлсон
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, аляска, сша, такер карлсон, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов.
"Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов", - заявил он в своем видео, опубликованном в соцсети Х.
Журналист также отметил, что главным препятствием для двухсторонних отношений являются американские внешнеполитические элиты.
"Нам нужна Россия, и единственная причина, по которой мы не находимся в союзе с Россией, заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент в Соединённых Штатах, производители оружия и, особенно, неоконсерваторы считают, что они якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть её под свой контроль, или что-то в этом роде", - сказал Карлсон.
На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В миреРоссияАляскаСШАТакер КарлсонВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
