Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов.
"Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов", - заявил он в своем видео, опубликованном в соцсети Х.
Журналист также отметил, что главным препятствием для двухсторонних отношений являются американские внешнеполитические элиты.
"Нам нужна Россия, и единственная причина, по которой мы не находимся в союзе с Россией, заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент в Соединённых Штатах, производители оружия и, особенно, неоконсерваторы считают, что они якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть её под свой контроль, или что-то в этом роде", - сказал Карлсон.
