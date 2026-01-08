Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/kadyrov-2066934828.html
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.01.2026
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров
Военнослужащие РФ уничтожили в окрестностях города Константиновка в ДНР пятерых украинских нацистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:15:00+03:00
2026-01-08T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20260108/vsu-2066924821.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров

Кадыров: ВС РФ уничтожили в окрестностях Константиновки в ДНР пять нацистов

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 8 янв - РИА Новости. Военнослужащие РФ уничтожили в окрестностях города Константиновка в ДНР пятерых украинских нацистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Окрестности города Константиновка ДНР. В результате успешных наступательных действий личного состава 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ нейтрализована группа укрофашистов, оказавших сопротивление 1-й штурмовой группе 1-го МСБ полка. В завязавшемся бою благодаря мужеству и отваге наших воинов враг был обезврежен. В ходе огневого контакта уничтожено 5 нацистов", - написал глава республики в Telegram-канале.
Он также сообщил, что в "другом квадрате" силами 2-й штурмовой группы 1-го МСБ полка "Север-Ахмат" ликвидирован еще один "нацист".
"Бойцы славно поохотились! Операцию выполнили на отлично", - добавил Кадыров.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кладбища ВСУ "разрастаются страшными темпами"
Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала