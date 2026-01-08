https://ria.ru/20260108/kadyrov-2066934828.html
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.01.2026
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров
Военнослужащие РФ уничтожили в окрестностях города Константиновка в ДНР пятерых украинских нацистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:15:00+03:00
2026-01-08T23:15:00+03:00
2026-01-08T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20260108/vsu-2066924821.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров
ВС России уничтожили возле Константиновки пять нацистов, заявил Кадыров
Кадыров: ВС РФ уничтожили в окрестностях Константиновки в ДНР пять нацистов