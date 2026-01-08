Рейтинг@Mail.ru
Разоружение "Хезболлы" на юге Ливана еще не завершено, заявили в Израиле
08.01.2026
Разоружение "Хезболлы" на юге Ливана еще не завершено, заявили в Израиле
в мире
ливан
израиль
иран
хезболла
ливан
израиль
иран
в мире, ливан, израиль, иран, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Хезболла
Разоружение "Хезболлы" на юге Ливана еще не завершено, заявили в Израиле

МИД Израиля: процесс разоружения «Хезболлы» на юге Ливана далек от завершения

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что процесс разоружения движения "Хезболлах" на юге Ливана еще далек от завершения, и выразило надежду, что правительство и армия Ливана продолжат усилия в этом направлении.
Ранее в четверг армия Ливана заявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений движения "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приветствует усилия властей Ливана по разоружению движения "Хезболлах", однако считает их недостаточными.
Дым на месте израильского удара в Ливане
Армия Израиля заявила об ударе по члену "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 17:14
"Несмотря на заявления, опубликованные сегодня в Ливане, факты остаются фактами: к югу от реки Литани по-прежнему существует обширная военная инфраструктура "Хезболлах". Цель разоружения "Хезболлах" на юге Ливана далека от достижения", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Израиля.
В ведомстве подчеркнули, что Израиль признаёт решение ливанского правительства заняться разоружением "Хезболлах" и некоторые усилия, предпринятые ливанскими вооруженными силами в этом контексте.
"Тем не менее, эти усилия ограничены. "Хезболлах" продолжает перевооружаться при поддержке Ирана... "Хезболлах" перевооружается быстрее, чем разоружается", - утверждается в сообщении.
Израиль, как отметили в МИД, ожидает, что усилия ливанских вооруженных сил по разоружению "Хезболлах" будут продолжены к югу от реки Литани и на всей территории Ливана в полном соответствии с соглашением о прекращении огня.
Вид на Багдад
"Бригады Хезболлах" назвали условие обсуждения сдачи оружия властям Ирака
21 декабря 2025, 00:22
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Флаг Ливана
Ливанские власти почти собрали оружие у "Хезболлы" к югу от реки Литани
20 декабря 2025, 23:14
 
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Хезболла
 
 
