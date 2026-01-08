Разоружение "Хезболлы" на юге Ливана еще не завершено, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля Министерство иностранных дел Израиля заявило , что процесс разоружения движения "Хезболлах" на юге Ливана еще далек от завершения, и выразило надежду, что правительство и армия Ливана продолжат усилия в этом направлении.

Ранее в четверг армия Ливана заявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений движения " Хезболлах " на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приветствует усилия властей Ливана по разоружению движения "Хезболлах", однако считает их недостаточными.

"Несмотря на заявления, опубликованные сегодня в Ливане, факты остаются фактами: к югу от реки Литани по-прежнему существует обширная военная инфраструктура "Хезболлах". Цель разоружения "Хезболлах" на юге Ливана далека от достижения", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Израиля.

В ведомстве подчеркнули, что Израиль признаёт решение ливанского правительства заняться разоружением "Хезболлах" и некоторые усилия, предпринятые ливанскими вооруженными силами в этом контексте.

"Тем не менее, эти усилия ограничены. "Хезболлах" продолжает перевооружаться при поддержке Ирана ... "Хезболлах" перевооружается быстрее, чем разоружается", - утверждается в сообщении.

Израиль, как отметили в МИД, ожидает, что усилия ливанских вооруженных сил по разоружению "Хезболлах" будут продолжены к югу от реки Литани и на всей территории Ливана в полном соответствии с соглашением о прекращении огня.

В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".