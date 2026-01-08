Нетаньяху заявил, что Трамп дал добро на новую операцию в Ливане, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил министрам своего правительства, что президент США Дональд Трамп якобы дал зеленый свет Израилю на проведение новой военной операции в Ливане в свете отказа движения "Хезболлах" разоружиться, сообщила в среду гостелерадиокомпания Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил министрам своего правительства, что президент США Дональд Трамп якобы дал зеленый свет Израилю на проведение новой военной операции в Ливане в свете отказа движения "Хезболлах" разоружиться, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan

"В ответ на отказ " Хезболлах " разоружиться премьер-министр заявил своим министрам, что Израиль получил зеленый свет от президента США на нападение на Ливан", - утверждается в публикации на сайте Kan.

Гостелерадиокомпания отмечает со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской системе безопасности, что если "Хезболлах" не предпримет активные шаги к разоружению, то Израиль сделает это самостоятельно, даже если это может привести к возобновлению боевых действий на севере.

В конце августа 2025 правительство Ливана поручило армии подготовить детальный план по монополизации вооружений в руках государства и завершить его выполнение до конца года. В рамках реализации этого решения армия начала расширенное развертывание подразделений на юге страны, занялась ликвидацией складов оружия и подземных тоннелей, принадлежащих "Хезболлах", действуя в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого 27 ноября 2024 года. Несмотря на эти договоренности, Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана и угрожать масштабной военной операцией в случае, если ливанские власти не выполнят свои обязательства по установлению государственной монополии на оружие в установленные сроки.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.