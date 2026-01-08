Нетаньяху заявил, что Трамп дал добро на новую операцию в Ливане, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил министрам своего правительства, что президент США Дональд Трамп якобы дал зеленый свет Израилю на проведение новой военной операции в Ливане в свете отказа движения "Хезболлах" разоружиться, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan.
Гостелерадиокомпания отмечает со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской системе безопасности, что если "Хезболлах" не предпримет активные шаги к разоружению, то Израиль сделает это самостоятельно, даже если это может привести к возобновлению боевых действий на севере.
В конце августа 2025 правительство Ливана поручило армии подготовить детальный план по монополизации вооружений в руках государства и завершить его выполнение до конца года. В рамках реализации этого решения армия начала расширенное развертывание подразделений на юге страны, занялась ликвидацией складов оружия и подземных тоннелей, принадлежащих "Хезболлах", действуя в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого 27 ноября 2024 года. Несмотря на эти договоренности, Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана и угрожать масштабной военной операцией в случае, если ливанские власти не выполнят свои обязательства по установлению государственной монополии на оружие в установленные сроки.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
