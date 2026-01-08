Рейтинг@Mail.ru
Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35
03:06 08.01.2026
Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35
Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35 - РИА Новости, 08.01.2026
Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35
Американская компания Lockheed Martin сообщила, что в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35, поставив 191 самолёт. РИА Новости, 08.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, lockheed martin , f-35
В мире, США, Дональд Трамп, Lockheed Martin , F-35
Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35

Lockheed Martin в 2025 году поставила 191 истребитель F-35, установив рекорд

© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin сообщила, что в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35, поставив 191 самолёт.
"В рекордный для программы F-35 Lightning II год компания Lockheed Martin поставила 191 самолёт F-35 в 2025 году, превзойдя предыдущий рекорд поставок в 142 истребителя", - говорится в сообщении.
Компания добавила, что годовое производство F-35 сейчас ведётся темпами, в пять раз превышающими объёмы выпуска любого другого истребителя, находящегося на вооружении США и их союзников.
Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался, что вооружение и техника для американских войск производятся недостаточно быстро, и потребовал от оборонных компаний создавать новые и современные производственные мощности.
