Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin сообщила, что в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35, поставив 191 самолёт.
"В рекордный для программы F-35 Lightning II год компания Lockheed Martin поставила 191 самолёт F-35 в 2025 году, превзойдя предыдущий рекорд поставок в 142 истребителя", - говорится в сообщении.
Компания добавила, что годовое производство F-35 сейчас ведётся темпами, в пять раз превышающими объёмы выпуска любого другого истребителя, находящегося на вооружении США и их союзников.
Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался, что вооружение и техника для американских войск производятся недостаточно быстро, и потребовал от оборонных компаний создавать новые и современные производственные мощности.
