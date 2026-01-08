Рейтинг@Mail.ru
Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране - РИА Новости, 08.01.2026
23:59 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/iran-2066936658.html
Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране
Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране - РИА Новости, 08.01.2026
Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране
Протестные шествия в Иране после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году, прошли в Тегеране, но носили "ограниченный"... РИА Новости, 08.01.2026
Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране

Иранское агентство Fars подтвердило протестные акции в Тегеране

© Фото : соцсетиАкция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Протестные шествия в Иране после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году, прошли в Тегеране, но носили "ограниченный" характер, сообщило иранское агентство Fars.
Ранее в социальных сетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями, беспорядками и погромами в ряде городов Ирана, в частности в Тегеране. На этих кадрах участники скандируют лозунги против существующего в Иране политического строя.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
Вчера, 22:24
"После призыва Резы Пехлеви к населению выйти на улицы в 20.00 (19.30 мск)... сообщения с места событий в Тегеране свидетельствуют о разрозненных и ограниченных скоплениях людей в некоторых районах города", - пишет агентство.
Как утверждает агентство, число людей было "значительно ниже", чем в предыдущие протестные годы, а "основная часть участников – это молодые и заряженные люди, которые не испытали на себе годы диктатуры и правления Пехлеви".
В то же время Fars отмечает, что звучали политические лозунги, направленные против исламского политического строя, при этом утверждая, что эти лозунги нашли "незначительную поддержку", а основная часть протестующих, "по всей видимости, выражала протест против экономического положения" Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
Вчера, 16:23
 
