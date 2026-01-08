Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Протестные шествия в Иране после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году, прошли в Тегеране, но носили "ограниченный" характер, сообщило иранское агентство Протестные шествия в Иране после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году, прошли в Тегеране, но носили "ограниченный" характер, сообщило иранское агентство Fars

Ранее в социальных сетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями, беспорядками и погромами в ряде городов Ирана , в частности в Тегеране . На этих кадрах участники скандируют лозунги против существующего в Иране политического строя.

"После призыва Резы Пехлеви к населению выйти на улицы в 20.00 (19.30 мск)... сообщения с места событий в Тегеране свидетельствуют о разрозненных и ограниченных скоплениях людей в некоторых районах города", - пишет агентство.

Как утверждает агентство, число людей было "значительно ниже", чем в предыдущие протестные годы, а "основная часть участников – это молодые и заряженные люди, которые не испытали на себе годы диктатуры и правления Пехлеви".

В то же время Fars отмечает, что звучали политические лозунги, направленные против исламского политического строя, при этом утверждая, что эти лозунги нашли "незначительную поддержку", а основная часть протестующих, "по всей видимости, выражала протест против экономического положения" Ирана.