Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране
Протестные шествия в Иране после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году, прошли в Тегеране, но носили "ограниченный"... РИА Новости, 08.01.2026
Иранские СМИ подтвердили протестные акции в Тегеране
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости.
Протестные шествия в Иране после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году, прошли в Тегеране, но носили "ограниченный" характер, сообщило иранское агентство Fars
.
Ранее в социальных сетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями, беспорядками и погромами в ряде городов Ирана
, в частности в Тегеране
. На этих кадрах участники скандируют лозунги против существующего в Иране политического строя.
"После призыва Резы Пехлеви к населению выйти на улицы в 20.00 (19.30 мск)... сообщения с места событий в Тегеране свидетельствуют о разрозненных и ограниченных скоплениях людей в некоторых районах города", - пишет агентство.
Как утверждает агентство, число людей было "значительно ниже", чем в предыдущие протестные годы, а "основная часть участников – это молодые и заряженные люди, которые не испытали на себе годы диктатуры и правления Пехлеви".
В то же время Fars отмечает, что звучали политические лозунги, направленные против исламского политического строя, при этом утверждая, что эти лозунги нашли "незначительную поддержку", а основная часть протестующих, "по всей видимости, выражала протест против экономического положения" Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.