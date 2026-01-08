Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/iran-2066929129.html
Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране
Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране - РИА Новости, 08.01.2026
Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке протестующих в Иране. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:19:00+03:00
2026-01-08T22:19:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049311092_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_1494950e43bca830cc778e934f7ad5b8.jpg
https://ria.ru/20260108/iran-2066928595.html
https://ria.ru/20260108/ksir-2066928772.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049311092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4109697665b5cc3485ab6eaf4e6337b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране

Вэнс заявил о поддержке протестующих в Иране

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке протестующих в Иране.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Иране отключили интернет на фоне протестов
Вчера, 22:16
"Я предоставлю президенту возможность высказаться о том, что мы собираемся делать в будущем (в отношении Ирана - ред.), но мы, безусловно, поддерживаем всех во всем мире, включая иранский народ, который отстаивает свои права", – сказал Вэнс журналистам в Белом доме.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР
Вчера, 22:17
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала