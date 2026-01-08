В Иране отключили интернет на фоне протестов

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Интернет-связь отсутствует на всей территории Ирана на фоне протестов в стране, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета", - говорится в другом сообщении службы в соцсети X.
По утверждению службы, это произошло после ряда других мер, "направленных против протестов по всей стране".
Служба ранее сообщала, что интернет-подключение отсутствовало в иранском городе Керманшах на фоне протестов. Позднее NetBlocks добавила, что столица Тегеран и другие части страны также погрузились в "цифровой блэкаут".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.