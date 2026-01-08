Рейтинг@Mail.ru
На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/iran-2066896000.html
На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки
На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки - РИА Новости, 08.01.2026
На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки
Разведывательная организация полиции Ирана арестовала четырех членов вооруженной группировки в городе Боруджерд провинции Лурестан, расположенной на западе... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:09:00+03:00
2026-01-08T17:09:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg
https://ria.ru/20260108/iran-2066888645.html
https://ria.ru/20260108/iran-2066882194.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ede87961250cb7f97e382f8434484ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки

В Боруджерде иранская полиция арестовал четырех членов вооруженной группировки

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Разведывательная организация полиции Ирана арестовала четырех членов вооруженной группировки в городе Боруджерд провинции Лурестан, расположенной на западе страны, сообщает агентство Tasnim.
"Члены (группировки - ред.) в ходе молниеносной операции были арестованы бойцами разведывательной организации полиции", - говорится в сообщении.
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
Вчера, 16:23
По информации агентства, в ходе осмотра убежища группировки были обнаружены и конфискованы две единицы огнестрельного оружия, а также взрывные вещества и детали для изготовления взрывных устройств. Согласно первичным данным расследования, задержанные не являются гражданами Ирана и ранее уже находились в уголовном розыске.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИД
Вчера, 15:27
 
В миреИранТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала