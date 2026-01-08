На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне

"Этой ночью вредители, атаковав территории святынь в районе Бадре, сожгли в деревне Банхалан мавзолей Аббаса, потомка (одного из двенадцати - ред.) имамов", - говорится в сообщении.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.