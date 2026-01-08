https://ria.ru/20260108/iran-2066888645.html
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
Участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам, расположенной на западе страны, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:23:00+03:00
2026-01-08T16:23:00+03:00
2026-01-08T16:35:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город)
сша
Mehr: участники беспорядков устроили погром в святыне на западе Ирана
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости.
Участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам, расположенной на западе страны, сообщает агентство Mehr
.
"Этой ночью вредители, атаковав территории святынь в районе Бадре, сожгли в деревне Банхалан мавзолей Аббаса, потомка (одного из двенадцати - ред.) имамов", - говорится в сообщении.
По информации агентства, участники беспорядков устроили погром и сожгли внутреннее убранство мавзолея.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране
и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США
из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.