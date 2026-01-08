Рейтинг@Mail.ru
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
16:23 08.01.2026 (обновлено: 16:35 08.01.2026)
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне - РИА Новости, 08.01.2026
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
Участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам, расположенной на западе страны, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 08.01.2026
2026
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне

Mehr: участники беспорядков устроили погром в святыне на западе Ирана

© Mehr News AgencyПоследствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Mehr News Agency
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам, расположенной на западе страны, сообщает агентство Mehr.
"Этой ночью вредители, атаковав территории святынь в районе Бадре, сожгли в деревне Банхалан мавзолей Аббаса, потомка (одного из двенадцати - ред.) имамов", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИД
Вчера, 15:27
По информации агентства, участники беспорядков устроили погром и сожгли внутреннее убранство мавзолея.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана убийством
7 января, 22:29
 
В мире Иран Тегеран (город) США
 
 
