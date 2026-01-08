Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИД

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Иран не хочет войны ни с США, ни с Израилем, настроен на переговоры, но готов к любому развитию событий, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе своего визита в Ливан.

В среду глава МИД исламской республики заявил, что подходящих условий для возобновления переговоров между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы на данный момент нет. До этого в декабре 2025 года министр в интервью японскому агентству Киодо сообщал, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям.