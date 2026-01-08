Рейтинг@Mail.ru
Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИД
08.01.2026
Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИД
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
аббас аракчи
иран
израиль
сша
Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИД

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Иран не хочет войны ни с США, ни с Израилем, настроен на переговоры, но готов к любому развитию событий, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе своего визита в Ливан.
В четверг Аракчи прибыл с визитом в столицу Ливана Бейрут. В ходе пресс-конференции, организованной по прибытии в страну, первоочередной целью своего визита министр назвал консультации с официальными лицами правительства Ливана касательно событий, происходящих в регионе.
"Мы полностью готовы к любому развитию событий. Мы не сторонники войны, но к войне готовы. К переговорам на основаниях взаимовыгоды и взаимоуважения мы также готовы. Когда США согласятся, что переговоры и принуждение – это две разные вещи, тогда смогут начаться осмысленные переговоры", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции, показанной иранским агентством SNN.
Глава иранского МИД отметил, что угрозы, которые исходят от Израиля в отношении региона Ближнего Востока, никогда прежде не были столь велики. Он подчеркнул, что за последние два года семь стран Ближнего Востока подверглись ударам со стороны Израиля, часть территории Ливана до сих пор оккупирована израильской армией, а установленный режим прекращения огня в течение 2025 года неоднократно нарушался.
Аракчи в своей речи также коснулся долгой истории отношений Ирана и Ливана и необходимости развития двусторонних экономических, торговых и культурных связей.
В среду глава МИД исламской республики заявил, что подходящих условий для возобновления переговоров между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы на данный момент нет. До этого в декабре 2025 года министр в интервью японскому агентству Киодо сообщал, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
