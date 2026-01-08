В Иране задержали предполагаемого убийцу афганского генерала МВД

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали предполагаемого убийцу высокопоставленного афганского офицера МВД Икрамуддина Сари, погибшего от пуль неизвестного вместе с товарищем на одной из оживленных улиц Тегерана, сообщает портал Afghanistan International со ссылкой на заявление члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Фады Хоссейна Малеки.
"Подозреваемый в убийстве генерала Икрамуддина Сари задержан в иранской столице... Иран не позволит проблемам безопасности Афганистана перекинуться на Тегеран или Мешхед", - приводит портал слова законодателя.
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев
5 августа 2025, 01:44
Малеки отметил, что сразу несколько иранских ведомств расследуют убийство Сари и еще одного бывшего афганского офицера - Мохаммада Амина Алмаса, подчеркнув, что министерство внутренних дел Ирана относится к этому делу с особой деликатностью. По словам парламентария, "убийства афганских командиров, выступающих против талибов, в Тегеране и Мешхеде вызывают сожаление". Он добавил, что эти дела "серьезно расследуются комитетом по национальной безопасности парламента и иранскими спецслужбами". "По последней полученной нами информации, исполнитель задержан, но дальнейшие подробности должны быть объявлены министерством внутренних дел", - приводит слова парламентария Afghanistan International.
Сари, бывший начальник управления полиции провинции Тахар при республиканском правительстве Афганистана, и Алмас были застрелены 24 декабря 2025 года в районе Вали Аср в Тегеране, недалеко от своего офиса, в котором они оказывали юридическую помощь бежавшим из Афганистана военным. Убийство вызвало резкую реакцию со стороны оппозиционных афганским талибам группировок. Так Национальный фронт сопротивления Афганистана, партия в изгнании Исламское общество Афганистана и Фронт свободы Афганистана обвинили движение "Талибан" в совершении этого заказного убийства. Они призвали Тегеран провести "серьезное и прозрачное" расследование и привлечь виновных к ответственности.
Малеки также заявил, что "большинство признаков указывают на то, что инцидент был спланирован из-за пределов Ирана", добавив, что, по его мнению, маловероятно, что подозреваемый действовал из личных побуждений. Он сообщил, что некоторые данные указывают на то, что операция включала планирование и координацию. Однако он не стал напрямую комментировать обвинения в причастности к этому убийству талибов.
Ранее иранские официальные лица выражали серьезную обеспокоенность по поводу подобных инцидентов. Тринадцатого сентября прошлого года афганский офицер Маруф Голями, близкий к одному из экс-лидеров моджахедов, министру энергетики и водных ресурсов Афганистана Исмаилу Хану, был застрелен в своем офисе в Мешхеде.
Малеки предупредил, что конфликты, связанные с Афганистаном, не должны переноситься на иранскую территорию, призвав спецслужбы к повышенной бдительности, отмечает портал.
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ
26 декабря 2025, 18:43