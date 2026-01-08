В Иране задержали предполагаемого убийцу афганского генерала МВД

Малеки также заявил, что "большинство признаков указывают на то, что инцидент был спланирован из-за пределов Ирана", добавив, что, по его мнению, маловероятно, что подозреваемый действовал из личных побуждений. Он сообщил, что некоторые данные указывают на то, что операция включала планирование и координацию. Однако он не стал напрямую комментировать обвинения в причастности к этому убийству талибов.