Расчеты России и Ирана будут адаптированы к деноминации риала

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Расчеты между РФ и Ираном автоматически будут адаптированы к деноминации иранского риала, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

"Когда деноминация перейдет в практическую фазу, расчеты автоматически будут адаптированы через банковские и платежные системы путем пересчета номиналов без изменения экономической сути сделок", - сообщил он.

Ефимов отметил, что деноминация иранского риала ­как внутренний финансово-технический шаг, направленный на упрощение расчетов и бухгалтерского учета внутри страны, не меняет фундаментальных экономических параметров – ни покупательной способности, ни стоимости контрактов, ни обязательств сторон.

"Что касается банковских операций и торговли между Ираном Россией , то деноминация не окажет на них существенного влияния. Все действующие контракты, клиринговые механизмы и банковские соглашения продолжают работать в прежнем режиме, в тех единицах учета, которые в них зафиксированы", - добавил он.

Российский представитель подчеркнул, что подобные реформы всегда реализуются постепенно, а иранская сторона уже заявляла, что практическое внедрение деноминации будет растянуто во времени – речь идет о нескольких годах, и, по нашей информации, не ранее чем через пять лет она начнет полноценно отражаться в повседневных расчетах.

"Это сделано именно для того, чтобы бизнес, банки и внешнеторговые партнеры могли спокойно адаптировать свои системы", - сказал Ефимов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в конце ноября издал указ о деноминации валюты, сообщает администрация иранского президента.

Национальной валютой, согласно ранее опубликованному тексту инициативы, как и прежде, останется риал. Предложения об установлении единицей нацвалюты "тумана" - неофициальной, но популярной в народе денежной единицы, - не получили поддержки. Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты, которая была в ходу в Иране в XIX - первой трети XX века. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа. Центробанк Ирана обязан начать переходный период в течение двух лет с момента, когда указанный законопроект станет обязательным к исполнению.