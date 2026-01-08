Рейтинг@Mail.ru
Расчеты России и Ирана будут адаптированы к деноминации риала - РИА Новости, 08.01.2026
03:17 08.01.2026
Расчеты России и Ирана будут адаптированы к деноминации риала
Расчеты России и Ирана будут адаптированы к деноминации риала - РИА Новости, 08.01.2026
Расчеты России и Ирана будут адаптированы к деноминации риала
Расчеты между РФ и Ираном автоматически будут адаптированы к деноминации иранского риала, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране... РИА Новости, 08.01.2026
экономика, иран, россия, масуд пезешкиан
Экономика, Иран, Россия, Масуд Пезешкиан
Расчеты России и Ирана будут адаптированы к деноминации риала

РИА Новости: расчеты России и Ирана автоматически адаптируют к деноминации риала

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Расчеты между РФ и Ираном автоматически будут адаптированы к деноминации иранского риала, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
"Когда деноминация перейдет в практическую фазу, расчеты автоматически будут адаптированы через банковские и платежные системы путем пересчета номиналов без изменения экономической сути сделок", - сообщил он.
Банкнота номиналом 50 000 риалов, выпущенная Центральным банком Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты
22 ноября 2025, 15:49
Ефимов отметил, что деноминация иранского риала ­как внутренний финансово-технический шаг, направленный на упрощение расчетов и бухгалтерского учета внутри страны, не меняет фундаментальных экономических параметров – ни покупательной способности, ни стоимости контрактов, ни обязательств сторон.
"Что касается банковских операций и торговли между Ираном и Россией, то деноминация не окажет на них существенного влияния. Все действующие контракты, клиринговые механизмы и банковские соглашения продолжают работать в прежнем режиме, в тех единицах учета, которые в них зафиксированы", - добавил он.
Российский представитель подчеркнул, что подобные реформы всегда реализуются постепенно, а иранская сторона уже заявляла, что практическое внедрение деноминации будет растянуто во времени – речь идет о нескольких годах, и, по нашей информации, не ранее чем через пять лет она начнет полноценно отражаться в повседневных расчетах.
"Это сделано именно для того, чтобы бизнес, банки и внешнеторговые партнеры могли спокойно адаптировать свои системы", - сказал Ефимов.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В торгпредстве оценили эффект от санкций для кооперации России и Ирана
3 января, 02:55
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в конце ноября издал указ о деноминации валюты, сообщает администрация иранского президента.
Национальной валютой, согласно ранее опубликованному тексту инициативы, как и прежде, останется риал. Предложения об установлении единицей нацвалюты "тумана" - неофициальной, но популярной в народе денежной единицы, - не получили поддержки. Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты, которая была в ходу в Иране в XIX - первой трети XX века. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа. Центробанк Ирана обязан начать переходный период в течение двух лет с момента, когда указанный законопроект станет обязательным к исполнению.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 января в 11.00 мск.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
30 декабря 2025, 12:35
 
