"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
Миланский "Интер" обыграл "Парму" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
"Интер" обыграл "Парму" и продлил серию побед в Серии А до шести матчей