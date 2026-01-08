Рейтинг@Mail.ru
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
Футбол
 
00:55 08.01.2026
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
Миланский "Интер" обыграл "Парму" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
футбол
федерико димарко
маркюс тюрам
интер
парма
серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Федерико Димарко, Маркюс Тюрам, Интер, Парма, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл "Парму" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Парме завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Федерико Димарко (42-я минута) и Маркюс Тюрам (90+8).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
07 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Парма
0 : 2
Интер М
42‎’‎ • Федерико Димарко
(Франческо Пио Эспозито)
90‎’‎ • Маркус Тюрам
(Николо Барелла)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" выиграл шестой матч подряд в Серии А и с 42 очками возглавляет турнирную таблицу. "Парма" (18 очков) идет 15-й.
В других матчах дня "Фиорентина" на выезде сыграла вничью с римским "Лацио" (2:2), "Удинезе" в гостях победил "Торино" (2:1).
Футбол Федерико Димарко Маркюс Тюрам Интер Парма Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
