В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом
13:04 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/gruzija-2066865822.html
В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом
В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом - РИА Новости, 08.01.2026
В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом
Евросоюз издевается над грузинским народом, когда говорит, что Украина и Молдавия опережают его на пути вступления в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:04:00+03:00
2026-01-08T13:04:00+03:00
В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом

Спикер парламента Папуашвили обвинил ЕС в издевательстве над грузинским народом

ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Евросоюз издевается над грузинским народом, когда говорит, что Украина и Молдавия опережают его на пути вступления в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Что касается Украины и Молдавии, то я больше не буду говорить о несправедливости в этом контексте. Это просто издевательство над грузинским народом, когда они говорят, что Украина и Молдавия в любом объективном контексте впереди Грузии",- заявил Папуашвили журналистам.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В ЕК предупредили о последствиях политики грузинского правительства
6 октября 2025, 13:30
По его словам, в целом, все видят "антигрузинскую риторику институтов ЕС и Брюсселя, что очень печально". Спикер напомнил о попытках ЕС повлиять на парламентские выборы в Грузии в 2024 году.
«
"Мы стали свидетелями прямого вмешательства Брюсселя с целью смены правительства в Грузии. Как перед парламентскими выборами, когда посол ЕС был вовлечен в избирательную кампанию, так и поддержка государственного переворота 4 октября… На сегодняшний день ни одна из стран ЕС не извинилась перед грузинским народом за поддержку (попытки госпереворота 4 октября - ред.)",- добавил спикер.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии
6 октября 2025, 21:09
 
