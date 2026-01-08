В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом

ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Евросоюз издевается над грузинским народом, когда говорит, что Украина и Молдавия опережают его на пути вступления в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Мы стали свидетелями прямого вмешательства Брюсселя с целью смены правительства в Грузии. Как перед парламентскими выборами, когда посол ЕС был вовлечен в избирательную кампанию, так и поддержка государственного переворота 4 октября… На сегодняшний день ни одна из стран ЕС не извинилась перед грузинским народом за поддержку (попытки госпереворота 4 октября - ред.)",- добавил спикер.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
