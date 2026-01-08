https://ria.ru/20260108/gruzija-2066863644.html
Грузия подготовила жалобу на Би-би-си из-за материала о химсредствах
Грузия подготовила жалобу на Би-би-си из-за материала о химсредствах - РИА Новости, 08.01.2026
Грузия подготовила жалобу на Би-би-си из-за материала о химсредствах
Власти Грузии подготовили жалобу в адрес вещательной корпорации Би-би-си за ее сюжет о якобы имевшем место использовании химических средств во время разгона... РИА Новости, 08.01.2026
ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Власти Грузии подготовили жалобу в адрес вещательной корпорации Би-би-си за ее сюжет о якобы имевшем место использовании химических средств во время разгона митингов в Тбилиси, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Ранее Би-би-си
опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси
в прошлом году власти Грузии
могли использовать химическое средство камит. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи с публикацией.
«
"Жалоба подготовлена, у нас еще есть крайний срок для подачи иска, и он будет подан. Процедура заключается в том, что изначально жалоба должна быть подана во внутреннюю регулирующую инстанцию Би-би-си... в ближайшие дни мы обратимся с жалобой. Мы надеемся, что на этом уровне Би-би-си признает, что история была сфабрикована и ею манипулировали. Если не признают, то мы обратимся в другие инстанции", - сказал Папуашвили.
Глава МВД страны Гека Геладзе 2 декабря заявил, что правоохранительные органы Грузии не применяли в ходе разгона акций протеста 2024 года какое-либо вещества, опасные для здоровья жизни человека. В свою очередь СГБ Грузии сообщила, что МВД страны закупало и многие годы использовало для разгона митингов слезоточивый газ, известный как "Сирень", или CS.
Акции протеста начались в Тбилиси и крупных городах страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС
до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ. После разгона митингующие в социальных сетях писали, что они жалуются на отдышку, рвоту и кашель, которые, по их словам, длились неделями.