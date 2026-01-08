В Греции фермеры заблокировали четыре таможни

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Греческие фермеры заблокировали несколько автомагистралей и четыре таможенных пункта на границе, требуя дополнительного финансирования от правительства, сообщает в четверг греческий телеканал Скай.
"Сегодня фермеры начинают свои продолжительные протесты в разное время, но объединенные общим знаменателем - 48-часовой блокадой - у таможенных пунктов Промахонас и Экзохи на границе Греции с Болгарией, а также в Эвзони и Ники на границе страны с Северной Македонией", - говорится в сообщении телеканала.
При этом в большинстве таможенных пунктов проезд будет перекрыт для всех видов транспорта, включая грузовики, частные автомобили и туристические автобусы.
В центральной Греции и Фессалии фермеры минимум на 48 часов полностью перекрыли тоннели, остановив движение на автомагистрали Афины - Салоники. Ту же дорогу заблокировали в районе Салоник, где фермеры перекрыли трассу в обоих направлениях на 48 часов. Полиция организовала объезды по старым дорогам, но междугородние автобусы всё равно прибывают с задержками до пяти часов. Кроме того, несколько дорог были перекрыты в других районах Греции, в частности, в Ионии, на Пелопоннесе, на Эвбее и в Западной Македонии, передает Скай.
Телеканал передает, что из-за блокировки дорог 50 автобусных рейсов между Афинами и Салониками были отменены.
По информации телеканала, причиной протестов стало недовольство фермеров мерами поддержки правительства.
Греческие фермеры с 30 ноября продолжают перекрывать автомагистрали, мосты и подъезды к портам и аэропортам, требуя усилить государственную поддержку сельскохозяйственной отрасли. В местах перекрытий не раз происходили столкновения с полицией.
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах
6 января, 14:08