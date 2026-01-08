Рейтинг@Mail.ru
В Греции фермеры заблокировали четыре таможни - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/gretsiya-2066916605.html
В Греции фермеры заблокировали четыре таможни
В Греции фермеры заблокировали четыре таможни - РИА Новости, 08.01.2026
В Греции фермеры заблокировали четыре таможни
Греческие фермеры заблокировали несколько автомагистралей и четыре таможенных пункта на границе, требуя дополнительного финансирования от правительства,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T20:14:00+03:00
2026-01-08T20:14:00+03:00
в мире
греция
афины
салоники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066916461_0:102:3070:1829_1920x0_80_0_0_424d62f77de1902f82c0618800caa2db.jpg
https://ria.ru/20260108/parizh-2066871089.html
https://ria.ru/20260106/fermery-2066614130.html
греция
афины
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066916461_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_30dc1137b91b646453032a774bcef755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, афины, салоники
В мире, Греция, Афины, Салоники
В Греции фермеры заблокировали четыре таможни

В Греции фермеры заблокировали несколько дорог и четыре таможенных пункта

© REUTERS / Louisa GouliamakiГреческие фермеры блокируют автомагистраль, соединяющей Афины и Салоники. 8 января 2026
Греческие фермеры блокируют автомагистраль, соединяющей Афины и Салоники. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / Louisa Gouliamaki
Греческие фермеры блокируют автомагистраль, соединяющей Афины и Салоники. 8 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Греческие фермеры заблокировали несколько автомагистралей и четыре таможенных пункта на границе, требуя дополнительного финансирования от правительства, сообщает в четверг греческий телеканал Скай.
"Сегодня фермеры начинают свои продолжительные протесты в разное время, но объединенные общим знаменателем - 48-часовой блокадой - у таможенных пунктов Промахонас и Экзохи на границе Греции с Болгарией, а также в Эвзони и Ники на границе страны с Северной Македонией", - говорится в сообщении телеканала.
Тракторы штурмуют Париж: фермеры у Триумфальной арки - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур
Вчера, 13:51
При этом в большинстве таможенных пунктов проезд будет перекрыт для всех видов транспорта, включая грузовики, частные автомобили и туристические автобусы.
В центральной Греции и Фессалии фермеры минимум на 48 часов полностью перекрыли тоннели, остановив движение на автомагистрали Афины - Салоники. Ту же дорогу заблокировали в районе Салоник, где фермеры перекрыли трассу в обоих направлениях на 48 часов. Полиция организовала объезды по старым дорогам, но междугородние автобусы всё равно прибывают с задержками до пяти часов. Кроме того, несколько дорог были перекрыты в других районах Греции, в частности, в Ионии, на Пелопоннесе, на Эвбее и в Западной Македонии, передает Скай.
Телеканал передает, что из-за блокировки дорог 50 автобусных рейсов между Афинами и Салониками были отменены.
По информации телеканала, причиной протестов стало недовольство фермеров мерами поддержки правительства.
Греческие фермеры с 30 ноября продолжают перекрывать автомагистрали, мосты и подъезды к портам и аэропортам, требуя усилить государственную поддержку сельскохозяйственной отрасли. В местах перекрытий не раз происходили столкновения с полицией.
Акция протеста на тракторах в молдавском селе Негурены - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах
6 января, 14:08
 
В миреГрецияАфиныСалоники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала