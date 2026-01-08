В Греции фермеры заблокировали четыре таможни

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Греческие фермеры заблокировали несколько автомагистралей и четыре таможенных пункта на границе, требуя дополнительного финансирования от правительства, сообщает в четверг греческий телеканал Скай.

"Сегодня фермеры начинают свои продолжительные протесты в разное время, но объединенные общим знаменателем - 48-часовой блокадой - у таможенных пунктов Промахонас и Экзохи на границе Греции Болгарией , а также в Эвзони и Ники на границе страны с Северной Македонией", - говорится в сообщении телеканала.

При этом в большинстве таможенных пунктов проезд будет перекрыт для всех видов транспорта, включая грузовики, частные автомобили и туристические автобусы.

В центральной Греции и Фессалии фермеры минимум на 48 часов полностью перекрыли тоннели, остановив движение на автомагистрали Афины Салоники . Ту же дорогу заблокировали в районе Салоник, где фермеры перекрыли трассу в обоих направлениях на 48 часов. Полиция организовала объезды по старым дорогам, но междугородние автобусы всё равно прибывают с задержками до пяти часов. Кроме того, несколько дорог были перекрыты в других районах Греции, в частности, в Ионии, на Пелопоннесе , на Эвбее и в Западной Македонии, передает Скай.

Телеканал передает, что из-за блокировки дорог 50 автобусных рейсов между Афинами и Салониками были отменены.

По информации телеканала, причиной протестов стало недовольство фермеров мерами поддержки правительства.