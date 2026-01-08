Рейтинг@Mail.ru
23:55 08.01.2026 (обновлено: 00:20 09.01.2026)
Советники Трампа встретились с представителями Дании и Гренландии
Советники Трампа встретились с представителями Дании и Гренландии

AP: советники Трампа встретились с представителями Дании и Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа провели в Белом доме встречу с представителями Дании и Гренландии на фоне заявлений американского лидера о возможном установлении контроля над автономной территорией королевства, передает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.
Также в четверг посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил в соцсети X, что вместе с главой представительства Гренландии в Вашингтоне Якобом Ибосетсеном провёл встречу с конгрессменом Джейсоном Кроу, посвящённую вопросам безопасности в Арктике. В ходе переговоров представители королевства подтвердили верность Дании союзу с НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп подчеркнул важность владения Гренландией
Вчера, 23:17
В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
В декабре 2025 года американский лидер объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
К жителям Гренландии относятся как к товару, заявила мэр Ольсен
Вчера, 17:40
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Гренландия имеет ключевое значение для обороны США, заявил Вэнс
Вчера, 22:13
 
Дания Гренландия США В мире Дональд Трамп Марко Рубио Ларс Лёкке Расмуссен НАТО Удары США по Венесуэле
 
 
