Советники Трампа встретились с представителями Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа провели в Белом доме встречу с представителями Дании и Гренландии на фоне заявлений американского лидера о возможном установлении контроля над автономной территорией королевства, передает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.